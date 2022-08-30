Türkiye Gazetesi

Korkunç kazada kamyon ve tır birbirine girince bir sürücü canından oldu. Devrek'ten Mengen yönüne giden A.T idaresindeki tır, Çubuk köyü yakınlarında Ahmet Tepe yönetimindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondaki bazı tomruklar yola düştü.

1 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Bolu’daki zehirlenmelerin altında mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi. Akarsu ve sondaj kuyularının kullanımı yasaklandı.

Bolu Valiliği'nden açıklama geldi: Vakalar yeni değil Bolu’nun Yuva köyünde yaşanan zehirlenmelerle ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni vakaların bulunmadığı belirtilerek 26 kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiği ifade edildi.

Bolu tünelinde zincirleme trafik kazası! 3 tır birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.