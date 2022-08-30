Türkiye Gazetesi

Su deposundaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi, Gümüşlü Caddesi ile Gülten Sokak’ta bulunan su deposunda patlama meydana gelen olayda yaşanan su baskını sonucu bir binanın istinat duvarı çökerken yolda da çökme meydana geldi.

Bölgede bulunan bir binanın giriş katları da su ile doldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan su baskını sırasında iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri binaların zemin katına suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

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