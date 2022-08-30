Türkiye Gazetesi

Tepede bir başına duran asırlık yapı hem dikkat çekiyor hem çözülemiyor. Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan mahalleye adını veren BurçEvi görenlerin dikkatini çekiyor. Hakim bir tepede bulunan 600 yıllık olduğu düşünülen tarihi yapı ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Tarih severlerin merak konusu haline gelen yapının halk tarafından içinde bir mezar olduğu düşünülüyor. Defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen yapının bir kısmı ayakta duruyor. Mahalle Muhtarı Sungur Koca, yapının incelenmesini istedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Burç evi mahalle Muhtarı Sungur Koca, bu yapının daha iyi korunması için yetkililerden yardım beklediklerini söyleyerek,“ Burç Evi Kalesi mahallemizin bir simgesi ve adını aldığı yerdir. Bu kale bin 400’lü yıllar da yapılmış ve zamanla aşınmış, defineciler tarafından tahrip edilmiş ama hala büyük bir kısmı ayaktadır. Daha iyi korunması için yetkililerden yardım bekliyoruz ”dedi.

'GÜRÜN'Ü AYAKLARINIZIN ALTINDA GÖREBİLİRSİNİZ'

Koca, Burç Evi Kalesinin gizeminin araştırılmasını istediklerini belirterek, “Gürün ilçesinin tanıtımı için güzel olur. Gezinti açısından güzel bir yer. Yüksek bir tepede Gürün’ü ayaklarınızın altında görebilirsiniz. Buranın yabancı turistler tarafından gezilmesini arzuluyoruz. Gürün’ün dört bir köşesinde gizemli yapılar var. Buranın daha iyi incelenip gizeminin araştırılmasını istiyoruz” şekline konuştu.

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