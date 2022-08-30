Türkiye Gazetesi

Kent merkezi Erenler mahallesinde edinilen bilgilere göre mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darp etti.

KIRATHANENİN ORTASINDA TABANCAYLA VURDU

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı. Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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