Türkiye Gazetesi

Vicdansız sürücü zavallı köeğiaracına bağladı ve sürükledi. O anlar görenlerin yüreklerini parçaladı. Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

HAYVAN TEDAVİ ALTINDA

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.

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Bolu'da nilüfer çiçeği koparana 109 bin lira ceza Bolu'da, doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeğinden koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak.

Bolu’daki zehirlenmelerin altında mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi. Akarsu ve sondaj kuyularının kullanımı yasaklandı.