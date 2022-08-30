İznik ilçesinde ilginçler gelenekler devam ediyor.
Son olarak damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar.
Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştılar.
İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.
'Düğün takıları kime ait' tartışmasına son noktayı Yargıtay koydu Yargıtay emsal niteliğinde bir karar imza attı. Düğünde takılan altınların kime ait olacağı tartışması sona erdi. Karara göre düğünde takılan bütün ziynetler kadına aittir. Mahkeme erkeğe takılan ziynet ve paraların aksi kanıtlanmadığı müddetçe kadına ait olduğunun altını çizerek kime takılırsa takılsın, altınların gelinde kalacağını belirtti.