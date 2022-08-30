Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan sokak köpeği dehşetleri özellike çocukların resmen korkulu rüyası haline geldi. Daha önce Gaziantep, Antalya ve birçok ilde meydana gelen sokak köpeği saldırılarında çok sayıda kişi ağır yaralanmıştı. Bu sokak köpeği dehşetleri örneklerine bir yenisi daha eklendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana gelen feci olayda evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.’yi boğazından ve kafasından yaraladı.

Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı.

KAFASINA VE BOĞAZINA 40 DİKİŞ

layın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı. Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.

Dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu Sakarya’da bir şahıs, sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurup yaraladı.

Çığlıklarına mahalleli toplandı: Batman'da sokak köpeği kız çocuğuna saldırdı Batman’ın Kozluk ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu, çığlık atarak yola fırladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpeği mezuniyet töreninde dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada İzmir’de, başıboş bir köpek Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde alandaki bazı kişilere saldırdı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırırken o korku dolu anlar ise kameraya anbean yansıdı.