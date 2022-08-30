Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'nin batısında yaz yağmurları nedeniyle sel yaşanırken, ülkenin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da ise termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kent sakinlerine zor anlar yaşatan sıcaklıklar, vatandaşların evden çıkmasına da engel oluyor. Klimaların altında serinlemeyi tercih edenler aynı zamanda yüksek faturadan şikayetçi ediyor. Öte yandan çocuklar ve dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise parklar ve gölgelik alanları tercih ediyor.

ŞANLIURFALILAR SICAKTAN BUNALDI

Sadece bugün değil Şanlıurfa’nın 3 ay boyunca sıcak olduğunu söyleyen Ramazan Yıldırım, “Bu aralar da daha çok sıcak. İncir sıcağı, üzüm sıcağı, onlar da oldu. Biz de havanın serinlemesini bekliyoruz çünkü gölgeliklere, parklara, klimaların altına kaçmaktan bunaldık, sıkıldık. Şanlıurfa’nın çok fazla sosyal alanları da yok. Hava sıcaklığından korunabileceğimiz çok alan da yok. Yani evden parklara, parklardan evlere gidiyoruz” dedi.

“EVDEN ÇIKAMIYORUZ”

Sıcaklardan korunmak için evden çıkmadıklarını söyleyen Zemzem İzol, “Hava çok sıcak, evden çıkamıyoruz. Klimayı açıyoruz ama elektrik faturası yüksek geliyor, ödeyemiyoruz. Çocukların hepsi sıcaktan bayılıyor. Evde 7 kişi var ve sadece bir adam çalışıyor, adam ne yapacak” ifadelerini kullandı.

AĞAÇ GÖLGESİ ALTINDA UZANIYORLAR

Şanlıurfa sıcaklarına alıştıklarını söyleyen Zemzem Sarıkaş, “Anne ve babadan buradayız, sıcaklara alıştık. Soğuk havaya dayanamıyoruz ama sıcak havaya dayanabiliyoruz. Klimamız var, 10 yıldır almışız ama bir gün olsun kullanmadık çünkü elektrik pahalı olduğu içim açamıyoruz. Çarşıya geldiğimizde hangi ağaç gölgesi serin ise orada uzanıyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa'da piknik faciasında ölü sayısı 3’e yükseldi Şanlıurfa’da piknik faciasında baba ve kız hayatını kaybetmişti. Faciada durumu ağır olan küçük çocuk Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.