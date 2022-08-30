Türkiye Gazetesi

Mersin'de mezarlıkta yaşanan olay görenleri ve duyanları adeta pes dedirtti. İlçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana gelen olayda iddiaya göre aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar’ın cenaze töreninde amca çocukları önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı.

Cenazeye katılanlar kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 KİŞİNİN YARALANDIĞI O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

6 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.

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