Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Zincirleme trfafik kazasında olay yerinde araçlar birbirine girdi. İstanbul istikametine seyir halinde olan K.E. yönetimindeki tır, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan hafif ticari araç, 4 otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

Kazada, tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 araçta toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

'KAZA ANİ FRENLEMEDEN OLDU'

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, “Kaza ani frenlemeden oldu.

Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum” dedi.

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