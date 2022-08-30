Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Frankfurt şehrinde ikamet eden 85 yaşındaki Kamil Cömert'e ait Tekirdağ Kapaklı'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki 550 metrekarelik arsa sahte kimlik kartıyla çıkarılan vekaletle bir başkasına satıldı. Zanlının, satış için gerekli olan doktor raporunu da Cömert’in bir yakınıyla Yenimahalle Devlet Hastanesine giderek aldığı iddia edildi.

MÜTEAHHİTİ DE KANDIRDILAR

Biri engelli 2 çocuğuyla yaşayan Kamil Cömert’in Türkiye’deki bütün mal varlıklarının tehdit ve tehlike altında olduğunu kaydeden yakınları, polise suç duyurusunda bulundu. Arsayı 3 milyon TL'ye alan müteahhit Mahir B. de dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Polis,, hastane ve Yenimahalle 5. Noter’deki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Sahte kimlik kullanılarak yapılan satışla ilgili adli ve idari yönden çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ÜZERİNE GSM HATTI DA ÇIKARMIŞLAR

Öte yandan, mart ayında da Cömert adına e-Devlet şifresi çıkartıldığı, ardından da üzerine hat alındığı öğrenildi. Şahıslar, 2 ay boyunca kullandıkları hattın borcunu ödemeyince GSM şirketinin, 12 yıldır Türkiye'ye hiç gelmeyen Cömer'in İstanbul Üsküdar'daki evine haciz kağıdı gönderdiği belirlendi. Bundan haberdar olan yakınlarının 2.500 TL'lik borcu kapattığı tespit edildi.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: E-DEVLET mesajı ile ‘kart aidat iadesi’ Dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi eklendi bu sefer de vatandaşlara E-DEVLET’ten ‘kart aidat iadesi’ adı altında yanıltıcı SMS ile verilen linke tıklanılmasını sağlayarak kullanıcıların bilgisini almayı amaçlıyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu: Bu defa sahte ölüm belgesiyle çalıyorlar Bilgisayar korsanları binlerce kişiyi dolandırmak için akılalmaz bir yöntem geliştirdi. Bu defa dolandırıcıların yönteminin temelinde Instagram’ın ölüm durumundaki hesap yönetimi bulunuyor.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.