Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi, Talatbey Sokak'ta saat 20.00 sularında korkunç bir kaza gerçekleşti. U.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Otomobil ardından da park halindeki 3 araca çarptı.

Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kaldırımdaki N.E (63), H.E. (37), M.E.A. (6), A.E.A. (12) ile A.C.E'nin (20) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçlerinden H.E. ile iki çocuk M.E.A. ve A.E.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücü çevredekiler tarafından yakalanıp polis teslim edildi. Şahsın, alkollü olduğu ileri sürüldü. Emniyete götürülen U.D'nin işlemleri devam ediyor.

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Bolu’da TEM Otoyolu’nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık resmen savaş alanına döndü. Kazada 8 kişi yaralanırken araçların bazıları kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de feci kaza! Sivil helikopter kalkış esnasında yan yattı İzmir’de iş adamı Cem Bakioğlu’ya ait olduğu öğrenilen helikopter, acil iniş esnasında yan yattı. Pervaneleri kopan helikopterde bulunan 2 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da korkunç kaza! Tır ve kamyon birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.