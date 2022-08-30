Türkiye Gazetesi

Kayseri’de bastonla girdiği binadan 10 tane bisiklet çalan adam polis tarafından yakalandı. Zanlının hırsızlık anı kameralara da yansıdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bisiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık ve ayakkabı hırsızlığı gibi suçlardan 10 adet dosyası olan şahıs yakalandı.

BASTONLU HIRSIZ KAMERADA

Diğer yandan şahsın bastonuyla gelerek apartmanın otomatik kapısını zorlayarak açma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, toplamda 10 adet bisiklet çaldığı belirlendi.

Hırsızlıktan aranıyordu... Havalandırma boşluğundan çıktı Kayseri'de 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda havalandırma boşluğunda yakalandı.

Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivene ters binince yakalandı Çekya’da ilginç bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivenlere ters taraftan binince yakayı ele verdi. Polis, sadece hırsızın gelmesini bekleyip yakaladı.