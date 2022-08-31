Türkiye Gazetesi

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül’de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başlarken yeni sezondan umutlu olduklarını söylediler.

“VATANDAŞIMIZ UCUZ BALIK YİYECEK”

Geçen sezon palamudun olmadığını bu sezon ise beklentilerin iyi yönde olduğunu belirten Yılmaz Balıkçılık sahiplerinden Resul Yılmaz, “Yeni sezondan beklentilerimiz iyi yönde balık görünüyor palamut var inşallah iyi olacak. Geçen sezon da iyi idi ancak palamut yoktu bu sene daha iyi görünüyor inşallah iyi olacak biraz masraflarımız biraz arttı. Şu an Zonguldak tarafında balık yoğun görülüyor ancak denize çıkmadan net bir şey söylemek doğru değil. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor inşallah 31 Ağustos gecesi denize açılacağız. Biz çok eski 4 kuşak balıkçısıyız dedemin babası bu işi yapıyordu babadan da bize kaldı. 2005 yılında palamut çok olmuştu 2015’de de oldu bu sene daha çok görünüyor inşallah iyi olur vatandaşımızda ucuz balık yiyecek inşallah yalnız masraflarımız biraz daha yüksek” dedi.

“BALIK NEREYE GİDERSE BİZ DE PEŞİNDE OLACAĞIZ”

Margo Hüseyin Balıkçı Gemisi Kaptanlarından Mustafa Yılmaz da “Hazırlıklarımız tamam. Beklentimiz avcılığın iyi olacağı yönünde. Sezona palamut avcılığı ile başlayacağız. Yaklaşık 4 yıldır bol palamut avcılığı olmuyordu inşallah bu sene bol olacak. Nisan 15 sezon bitiminden bugüne kadar ağların tamiri olmak üzere teknemizdeki diğer eksikleri gidermeye çalıştık. Genellikle Karadeniz’de avlanacağız, balık nerede olursa bizde peşinden gireceğiz. Sinop’da olursa Sinop’a, İstanbul’da olursa İstanbul’a gideceğiz” diye konuştu.

“BU SENE BOLLUK BEKLİYORUZ”

Bu sezon bolluk beklediklerini söyleyen balıkçı Erkan Sarıyaprak, ‘’Bu sezon balığı bol bekliyoruz. Av yasağında çupra, levrek, küçük istavrit satıyorduk. 9 metreden küçük kayıkların tuttuğu balıklar vardı. Çiftlik balıkları ve olta balıkları az oluyordu. Av yasağının kalkmasıyla hamsi, palamut, istavrit bol olacak diye bekliyoruz. Palamut fiyatını 50-70 arası, hamsinin ise 30 - 50 lira arası olmasını bekliyoruz. Yarın tezgahlar şenlik gibi olacak, tezgahları dolduracağız’’ diye konuştu.

TEZGAHLAR HAZIRLANDI

Balıkçı Hamdi Bal ise "Şuana kadar deniz levreği, çupra vardı. Olta balıkları geliyordu. Balık az oluyordu, yazın 4 ay bu şekilde idare ettik. Bu sezon özellikle palamutun bol olmasını bekliyoruz. Tezgahlarımızı hazırladık. Bu sene bolluk bekliyoruz, ilk hafta bunu göreceğiz" dedi.

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