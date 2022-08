Türkiye Gazetesi

Bursa’da kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sonrasında icra ekipleri tarafından dairenin kapısı çilingir yardımı ile kilidi değiştirdi. Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A’nın emniyette ifadesine başvuruldu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesine karar veren Nilüfer Belediyesi temizlik görevlisi kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirlediği 9 yaşındaki C.M.A.’yı baygın halde buldu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Çocuğun annesinin Kamuran Pınar A’nın ablası Y.K. olduğu belirlendi. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edildi. Daha sonra C.M.A ile Kamuran Pınar A’nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alındı. C.M.A tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

SEVİNDİRİCİ BİR HABER GELDİ

Türkiye’nin gündemine oturan 9 yaşındaki çocuk ile ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Diyetisyen eşliğinde beslenen C.M.A. burada 2 kilo daha alarak 23 kiloya ulaştı. Arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun travmalarını atlattığı ve ‘Ben burada çok mutluyum’ dediği öğrenildi.

OKULA HANGİ SINIFTAN BAŞLAYACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce C. M.'e her türlü destek veriliyor. Okula hangi sınıftan nasıl başlayacağı konusunda uzmanların değerlendirmesi sürdüğünü belirten görevliler, "Şu anda 4'üncü sınıfta veya ortaokul 1'e başlaması gerekiyordu. Hiç okula gitmediği için nereden nasıl başlayacağının milli eğitimdeki uzmanlar değerlendiriyor. Çocuk evine öğretmen gelerek eğitim vermesi veya birinci sınıftan başlaması söz konusu. Henüz karar verilmedi" diye konuştu.

