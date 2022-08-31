Türkiye Gazetesi

Hastanede çıkan yangtın yürekleri ağza getirdi. Beşiktaş Dikilitaş Ömür Sokak üzerindeki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin 6 katlı ek hizmet binasının eksi birinci katındaki elektrik panosunda saat 12.10 sıralarında yangın çıktı.

Bina dumanla dolarken, hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı binada hasar meydana geldiği öğrenildi.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu'da yangın faciası: Kısa sürede büyüdü, 10 ev kül oldu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyü Ündük Mahallesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin kül olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir evden çıkarak çok sayıda eve sıçradı.