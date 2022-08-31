Türkiye Gazetesi

Hukuk Fakültesi öğrencisi genç kızın bindiği otomobil sonu oldu. Sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana gelen kazada kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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