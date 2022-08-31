Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ve AFAD'ın yoğun yağış uyarılarının ardından Bursa'da aniden bastıran sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Terminalde seferler bir süre aksarken, saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü.

TERMİNALİN ÇATISINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı vatandaşların bulunduğuna dair ihbar alan 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis telsizlerinden ise yaralı olmadığı bildirildi.

Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi. Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.

BANDIRMA-BURSA OTOYOLU DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE DURMA NOKTASINA GELDİ

Bandırma-Bursa Otoyolu'nda trafik akışı ise dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü.