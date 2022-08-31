Türkiye Gazetesi

Antalya'da bugün saat 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiinde başlayan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden Kaş ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı.

Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dumanlarının fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu'da yangın faciası: Kısa sürede büyüdü, 10 ev kül oldu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyü Ündük Mahallesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin kül olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir evden çıkarak çok sayıda eve sıçradı.