Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen yağış başladı, sağanak sonrası trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren yağış sonrası D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda da saat 16.30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54’lere ulaştı. Gece boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

Meteroloji uyardı! Kar ve sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Bingöl,Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaptı.