Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda saat 21.00 sularında Y.Ş. idaresindeki otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Araç, yolcu indirmek için durağa yanaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken yolcu koltuğunda oturan 33 yaşındaki Ahmet Altındaş haytını kaybetti. Y.Ş. ise araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü güçlükçe çıkardı. Yaralanan Y.Ş. ile otobüsteki yolcular C.Ö. ve E.Y. hastaneye kaldırıldı. Y.Ş'nin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

KAMYON FACİASI

Şehirde bir acı kaza daha yaşandı. Mehmet Ali Tekeoğlu (57) yönetimindeki maden yüklü kamyon, Aydın-İzmir otoyolunda önünde seyreden Hulusi Yaşar'ün (33) kullandığı kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Tekeoğlu, Hulusi Yaşar ile aynı araçtaki 9 yaşındaki Kadriye ve Eslem Yaşar (14) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tekeoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elektrikli scooter kazasına bir yenisi daha eklendi: Yaşlı adam bir aydır bitkisel hayatta Fatih’te elektrik scooter kullanan iki genç 80 yaşındaki adama çarptı. Beyin kanaması geçiren yaşlı adam bitkisel hayata girdi, 15 yaşındaki çocuklar ise serbest. İki gençten şikayetçi olduğunu söyleyen yaşlı adamın kızı, “Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli” diyerek yetkililere seslendi.

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Bolu’da TEM Otoyolu’nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık resmen savaş alanına döndü. Kazada 8 kişi yaralanırken araçların bazıları kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de feci kaza! Sivil helikopter kalkış esnasında yan yattı İzmir’de iş adamı Cem Bakioğlu’ya ait olduğu öğrenilen helikopter, acil iniş esnasında yan yattı. Pervaneleri kopan helikopterde bulunan 2 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.