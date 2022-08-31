Türkiye Gazetesi

Emlak piyasasındaki fırsatçılık, akıl almaz boyutlara ulaştı. Öyle ki; Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından zam teklifini kabul etmedikleri için darp edildi.

"SALDIRIYA UĞRADIK, BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Olay, Kötekli Mahallesi'nde yaşandı. Öğrencilerden S.Ö.B., emlakçının ev sahibiyle görüştürmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte kendisini çağırdığını, ardından da kiraya yüksek oranda zam yada evden çıkma teklifi yaptığını söyledi. Teklifi kabul etmediklerini söyleyen S.Ö.B., “Bizim ofisten çıkmamızı engellediler. Saldırıya uğradık. Bizi tehdit ettiler" dedi.

Emlakçının kendilerini evden çıkartıp başkasından komisyon almak için bunu yaptığını düşündüğünü anlatan S.Ö.B, “Tekrar bize bir şeyler yapabilirler diye korkuyorum. Darp raporumuzu alarak karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Şimdi de WhatsApp emlakçıları türedi Son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan hareket, vatandaşları serbest emlakçılığa yöneltti. Birçok kişi ek iş olarak emlak komisyonculuğu yapmaya başladı. İnternet ilanlarına getirilen düzenleme ile satılık veya kiralık konut ﬁyatlarında ani değişim yapamama zorunluğu, bazı fırsatçıları WhatsApp üzerinden satışa yönlendirdi.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.

Emlakçıya 'ayrım' cezası: Siyahi vatandaşa ev vermedi cezayı yedi Bursa'da bir sitede ev tutmak üzere emlakçıyla görüşen siyahi vatandaş, ırkçılık şoku yaşadı. Emlakçı şahsa, ''Üzgünüz ama siyahileri sitemize kabul etmiyoruz'' dedi. Bunun üzerine başlatılan yasal işlem sonrası söz konusu emlakçı ceza aldı.