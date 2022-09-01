Türkiye Gazetesi

Denizlerde av yasağının bu gece yarısı sona ermesi dolayısıyla kıyı illerinde balıkçılar için tören gerçekleştirildi. Balıkçılar, "Vira bismillah" deyip ava çıktı. Balıkçılar, bu sene sezondan umutlu olduklarını söyledi.

BALIKÇILAR PALAMUTTAN UMUTLU

Ordu Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu "Geçen sezon çok az palamut oldu. Bu sezon son 30-40 yılın en bol palamut sezonunu bekliyoruz" dedi. Bolluğun yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Mollaoğlu, vatandaşların ucuza palamut yiyebileceğinin altını çizdi.

TRAKYA HAVALARIYLA DENİZE AÇILDILAR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de balıkçı barınağına aileleriyle gelen balıkçılar, burada küçük bir kutlama yaptı. Trakya havalarıyla oynayan balıkçılar, av yasağının kalkmasına saatler kala dualar eşliğinde Marmara Denizine açıldı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte sezonun ilk ağlarını denize bıraktı. Tekirdağlı bağlıkçılar da palamutun bol olacağını söyledi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu "İnşallah bu sabaha karşı bol palamutla döneriz. Rabbim bütün balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin" ifadelerini kullandı.

"MARMARA'DA HAMSİ BOL"

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gemisiyle denize açılan balıkçı Emin Eski "Rızık Allah’tan. Ne verirse onu tutmaya çalışacağız. Bu sene Karadeniz’de palamut, Marmara’da da hamsi bol gözüküyor. Ancak hamsiler henüz büyümedi. Buradan Tuzla ve Çınarcık’a doğru gideceğiz sonra balığın durumuna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

1.5 MİLYAR DOLARLIK BALIK İHRACATI

Muğla Bodrum'da da tören düzenlendi. Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Başkanı Ramazan Özkaya, törendeki konuşmasında balıkçıların denizlerde 18 bin 796 tekneyle avlandığını söyledi. Özkaya, balıkçıların yılda 328 bin ton balık yakalayıp 1.5 milyar dolarlık ihracat yaparak ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

ZONGULDAK'TA AVLANMAYA FIRTINA ENGELİ

Zonguldaklı balıkçılar ise sezona kötü bir başlangıç yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kötü hava şartları sebebiyle bu gece denize açılamayacak. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan "Meteorolojik şartlar ve Liman Başkanlığı'ndan balıkçılara bildirilen acil kodla hava durumunun bozuk olduğu aktarıldı. Sabaha doğru hava normale dönerse çıkılacak. Bundan sonra havaların iyi olmasını bekliyoruz. Kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon umuyoruz" sözlerini sarf etti. Ordu'dan gelen kaptan Salih Emeksiz de hava şartları sert olduğundan dolayı denize açılamayacaklarını belirterek "Gece yarısından sonra belki bir ağ atma ihtimalimiz olabilir ancak gündüzden hava şartları müsait değildi. Onun için biraz tedirgin olduk" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne telefonla bağlandı. Erdoğan “Vira Bismillah’ deyip balık av sezonunu başlattı.

Bakan Kirişci müjdeyi verdi, Balıkçılar için işletme kredisi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak ve yarından itibaren başlayacak" dedi.

‘Isıran balık’ paniği! Uzmanlar uyardı: Kaçın, yapışırsa bırakmaz Fransa’nın panik havası yaşanıyor. Rivierası ile Bretagne arasındaki sahillerde ısıran balık çevredekilere korku yaşatıyor. Eğer rahatsız olursa saldırmaktan çekinmez diyen uzmanlar, “Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz” diyerek uyarıda bulundu.