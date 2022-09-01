Türkiye Gazetesi

Gencecik kadın evinin bahçesinde vahşice katledildi. Aile adeta yıkıldı. Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı.

Olayın üzerine genç kadın çıplıklar atmaya başladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları ise duurmu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KAFASINA VURA VURA ÖLDÜRDÜ

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN AYRILMIŞ

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

KATİL ESKİ KOCA ÇIKTI

Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

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