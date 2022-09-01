Türkiye Gazetesi

Sokak köpekleri son dönemlerde hem sokaklardaki çocukların hem de yetişkinlerin kokrulu rüyası haline geldi. Daha öncede birden fazla kişinin ölümüne sebep olan sokak köpekleri korku saçmaya devam ederken bu kez de insanların geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanları telef ettiler.

Sokak köpekleri, öğle saatlerinde evin bahçesinde otlayan 3 keçiye saldırarak öldürdüler.

KEÇİLERİ TELEF ETTİLER

Keçi sahibinin müdahalesine rağmen durmadan saldıran köpekler, keçilerin boğazlarını parçalayarak uzaklaştılar. 3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekler için acil önlemler beklediklerini belirttiler

Dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu Sakarya’da bir şahıs, sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurup yaraladı.

Çığlıklarına mahalleli toplandı: Batman'da sokak köpeği kız çocuğuna saldırdı Batman’ın Kozluk ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu, çığlık atarak yola fırladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpeği mezuniyet töreninde dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada İzmir’de, başıboş bir köpek Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde alandaki bazı kişilere saldırdı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırırken o korku dolu anlar ise kameraya anbean yansıdı.