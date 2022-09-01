Türkiye Gazetesi

Adana’da evinin bahçesinde tuvalet ve banyoyu yıkarken oluşan delikten baktığında taşı kafatası zanneden ev sahibi polisi alarma geçirdi. Ekiplerin olay yerine gelip zemini kazmasıyla gerçeğin çok farklı olduğu, görülen cismin kafatası değil taş olduğu ortaya çıktı.

KAFATASI DEĞİL TAŞ ÇIKTI

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi’ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Mustafa Bulut, bahçede önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı. Bu sırada zeminde geniş bir delik belirdi. Delikten bakan Bulut, içerideki taş yığınlarının arasında kafatası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, “Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu.

Adrese gelen ekipler, zemini kırarak genişletti. Yapılan çalışmada kafatası zannedilen cismin, taş olduğu belirlendi.

Mayın sandılar, televizyon tüpü çıktı Hatay’ın Samandağ ilçesinde sudaki cisim mayın korkusu yaşattı. Durumu cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi.