Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından İstanbul ve çevresi için yaptığı yağış uyarılarının üzerinden çok geçmeden sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbullular sağanağa hazırlıklı yakalandı ancak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Buna örnek verilecek bir olayda İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.

ZOR ANLAR YAŞANDI

Küçükçekmece sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı

YOL ÇÖKTÜ

Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

Yağış ve sis faciaya neden oldu! 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikap yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu ve 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul kavrulurken Edirne'de yağış nedeniyle yollar nehre döndü Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar kalıcı değil! İmamoğlu haftasonunu işaret edip açıkladı: Vatandaşlarımızı uyaracağız İstanbul'da etkisini gösteren sağanak sonrası zor anlar yaşandı. AKOM ve AFAD'taa art arda uyarılar gelirken, İBB Başkanı İmamoğlu, haftasonunu işaret edip, sıcaklık uyarısında bulundu.