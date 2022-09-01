Türkiye Gazetesi

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Olay Adana’nın Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde, eski eşi Erhan Poyraz tarafından vahşice darp edildi. Poyraz, bahçedeki taşla Sarı’nın başına defalarca kez vurarak olay yerinden kaçtı.

MAHALLELİ ÇIĞLIKLARINA GELDİ

Şermin Sarı’nın çığlıklarına gelen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar eti. Bölgeye sevk edilen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise cinayeti itiraf ederek polise teslim oldu.

CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ise Şermin Sarı’nın cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şermin Sarı’nın eski eşinden 4 gün önce kendisini rahatız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, eski kocanın daha önce Şermin Sarı’yı öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi. Şermin Sarı, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kırmızı örtü cinayeti çözüldü Adana’da evin bahçesinde başından vurularak öldüren maktulün cinayetindeki sır kırmızı örtü sayesinde çözüldü. Cinayet şüphelisi 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.