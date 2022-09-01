Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nın çıkışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi ancak kokrulan olmadı. 14.45 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Tayakadın Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İsmail Haşılcı, yok kenarında durarak nevigasyona bakmak istedi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden vip taksi, Haşılcı'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi savrulurken, otomobil şoförü İsmail Haşılcı ise araç içerisinde sıkıştı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin uzun süren kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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