Türkiye Gazetesi

Düğün sevinci bir anda kabusa döndü ve yarım kaldı. gece yarısı, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’ın Kangal ilçesi Yeşildere köyü yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya’dan Amasya istikametine giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki nakliye kamyonu çarpıştı.

FECİ KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin (51) ile birlikte Şenay Kızılaslan (48), Seyit Battalgazi Sevin (18), Meliha Kızılaslan (52), Süleyman Kızılaslan (58), Adile İzci (62) Fadime Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybederken; Alperen Yeşilkaya (6), Saray Yeşilkaya (38), İlhami Kızılaslan (52), Cennet Polat (44), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), Engin Polat (19) ile Muhlis Ösme (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 kişinin cenazesi memleketleri Malatya’ya gönderildi.

CENAZELER GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Hekimhan ilçesine getirilen Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş’ın cenazeleri, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken; Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin’in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.

Sivas'ta katliam gibi kaza! Kamyon minibüsle çarpıştı, çok sayıda ölü var Sivas'tan gece yarısı kahreden bir haber geldi. Bursa'daki düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

19 yaşındaki Fransız genç kadın Sivas'ta Müslüman oldu 19 yaşında olduğu öğrenilen Fransa vatandaşı Debaes Maeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.