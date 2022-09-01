Türkiye Gazetesi

Anne babası ayrı yaşayan 32 yaşındaki Nejla Alp, Aydın Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.A. ile 2 ay önce dünya evine girdi. 26 Haziran günü dünya evine giren ve Aydoğdu soy ismini alan Nejla, henüz elinin gelin kınası çıkmadan korkunç bir cinayete kurban gitti. Kısa sürdüğü belirtilen nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği belirtilen damat M.A., Koçarlı İlçesi’ne bağlı Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde çıkardığı 2 aylık karısını burada boğazını keserek öldürdü.

KARISININ BOĞAZINI KESTİ

Bağ evinden yükselen bağırışlara karşı çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nejla Aydoğu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’nın olay yeri incelemesinin ardından otopsiye alınan genç kadının boğazının kesilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada vücudunun çeşitli yerlerinde de yaraları olan Nejla Aydoğdu, memleketi Çine İlçesi’ne bağlı Esentepe Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İKİ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Cenaze törenine katılan Baba Hasan Alp, Anne Selma Alp ve Nejla’nın abisi Nejat Alp göz yaşlarına hakim olamadı. İki ay önce telli duvaklı gelin olup henüz elinin kınası çıkmadan kocası tarafından hunharca öldürülerek kara toprağa verilen Nejla’nın babası ve abisi, devlete sığındıklarını ve katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

HASTALIĞINI GİZLEMİŞ

Kocasının katili olacağını hiç düşünmeden gelin giden kızını 2 ay içinde toprağa vermenin çok büyük bir acı olduğunu ve kimsenin böyle acı yaşamamasını isteyen Anne Selma Alp, “Bu caninin evlenmeden önce bu durumunu ve rahatsızlığını gizlemişler. 2 ay içinde kızımı öldürdü. Bunun bu halini biliyorlarmış. Nasıl buna müsaade ettiler. Ömür boyu hapisten çıkarılmasın” diye feryat etti.

"NASIL EVLENEBİLİR RAPORU VERDİLER?"

Kızlarını verdikleri katil zanlısı damadın, evlenmeden önce 3 defa hastanede yatıp psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendiklerini belirten Nejla’nın yakınları, “Evlenmeden önce taraflara doktor raporu veriliyor. Bu kişiyi nasıl evlenebilir raporu vermişler. Bu durumun da sorgulanmasını istiyoruz” diye konuştular.

Kırmızı örtü cinayeti çözüldü Adana’da evin bahçesinde başından vurularak öldüren maktulün cinayetindeki sır kırmızı örtü sayesinde çözüldü. Cinayet şüphelisi 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.