Türkiye Gazetesi

Malatya'da meydana gelen kazada anne ve oğlu takla atan arabanın içinde can verdi. Kaza, saat 17.00 sularında Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. B.A. (51) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Gülhan Aslan (39) ile oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile R.C.A. (11) yaralandı.



Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yaralı sürücü Darende Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olan R.C.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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