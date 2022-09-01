Türkiye Gazetesi

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki kargon gemisi Bebek'te karaya oturdu.

BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Boğaz geçiş ücretinde 39 yıl sonra değişikliğe gidildi: 5 kat arttırılacak Türkiye Montrö Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda boğazlardan geçiş ücretini 5 kat arttırdı. 7 Ekim 2022’de uygulamaya geçilecek yeni tarifeyle geçiş ücreti net tonaj başına 4 dolar olacak.

BM Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda “duygulu” paylaşım Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika Boynuzu'na tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi.