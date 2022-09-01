Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın Kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji’den yeni hava raporu, il il açıkladı Dikkat kuvvetli geliyor Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Marmara'nın doğusu, İç Ege, Sinop hariç Batı Karadeniz Bölümü, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul dahil 11 kente sarı kodlu uyarı! Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor (31 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos 2022 hava durumu tahminini açıkladı, sağanak beklenen iller belli oldu. Yağışların özellikle Marmara'da yoğunlaşacağını belirten Meteoroloji, İstanbul dahil 11 kenti gök gürültülü sağanak konusunda uyardı. İşte günün hava durumu tahminleri...