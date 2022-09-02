Türkiye Gazetesi

Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.

Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

Kaymakam aracı kaza yaptı: 6 yaralı Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır makam aracı ile çarpıştı, bir kişi canından oldu Kütahya’da makam aracının tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın şoförü hayatını kaybetti.