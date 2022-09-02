Türkiye Gazetesi

Sokaklardaki başıboş köpek tehlikesi devam ediyor. Her gün birilerinin canını yakan köpekler, bu defa çiftlik hayvanlarını hedef aldı.

Osmaniye Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’nde Süleyman Körpe’ye ait çiftliğe gece yarısı giren köpek sürüsü, 11 tane koyunu telef etti, 5 tanesini de yaraladı. Bu duruma isyan eden Körpe “Nereye gitsek karşımıza sokak köpeği çıkıyor. Bıktık usandık. Dışarıda bir şeyimizi bırakamıyoruz. Çocuklar da tehlike altında. Şu anda 30 bin lira civarında kaybım var. O hayvanları öyle görünce içim sızladı. Gerçekten çok kötü bir tablo ile karşılaştım. Bir gece sonra sabaha kadar bekledik, 20 civarında köpek yine geldi. Kovaladık” diye konuştu.

"ACİL TEDBİR ALINSIN"

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde de bir evin bahçesinde otlayan 3 keçiye köpekler saldırdı. Ev sahibi hayvanları kovalamaya çalışsa da başaramadı. Köpekler, keçilerin boğazlarını parçalayıp uzaklaştı. Hayvanlarını kaybeden aile “Bu köpekler daha önce de çocuklarımızı ısırdı. Birilerinin canı yanmadan acil tedbir alınsın” ifadelerini kullandı.

Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı! 9 yaşındaki çocuğa 40 dikiş atıldı Konya’nın Kulu ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk yol kenarında duran bir köpeği sevmek istedi ve yaklaştı. Aniden köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuğun boğazı ve başına 40 dikiş atıldı.

Maltepe'de dehşet anları: Siteyi basan sokak köpekleri, yaşlı kadına saldırdı! Maltepe'de bir sitede başıboş gezen 4 sokak köpeği, yaşlı kadına saldırdı.