Türkiye Gazetesi

Otomobil bariyerlere çarpınca korkunç kaza kaçınılmaz oldu. Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde meydana gelen korkunç kazada Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki marka otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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