Türkiye Gazetesi

Dün Adana'da 33 yaşındaki Şermin Sarı evinin bahçesinde vahşi bir şekilde öldürüldü. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri katilin kim olduğunu tespit etti ve katilin Sarı'nın eski kocası olduğu ortaya çıktı. Cani eski kocanın ise ortaya çıkan ifadesi kan dondurdu.

Dün saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olaya ilişkin 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi Erhan Poyraz (35) ile 2 yıl önce boşandı.Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti. Poyraz, gece saatlerinde dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı.

DIŞARI ÇIKMAK İSTEYEN KADINI TAŞLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyünce Poyraz, Sarı’yı darp etmeye başladı. Poyraz, elinden kurtulup kendini dışarı atan Sarı’yı evin bahçesinde yakaladı. Poyraz, yerde bulduğu taşla Sarı’nın başına defalarca vurduktan sonra kaçtı. Komşuları, Sarı’nın “Yeter” diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı’yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu.

AİLESİ ADETA YIKILDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı’nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. Acı haberi duyup, evin önüne gelen Sarı’nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis merkezine giden Erhan Poyraz teslim olup, cinayeti itiraf etti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı’nın cenazesi Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Erhan Poyraz, eşinin sürekli dışarı çıktığını söyleyerek, “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim. Kafasına taşla vurdum. Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu” dedi. Öte yandan Sarı’nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da vahşet! Genç kadın korkunç şekilde öldürüldü: Katil eski koca çıktı Adana'da evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan kadın hayatını kaybetti. Öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ve cani kocanın olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Adana'da hareketli saatler! Polisten kaçtı, çocuğu rehin aldı Adana'da bir kişi, kendisini durdurmak isteyen polislerden kaçıp 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı. Ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Adana il sınırı değişti mi? İddialar sonrası valilikten açıklama geldi Bazı internet sitelerinde yer alan “Kozan'da sınırlarında bulunan bir bölgenin, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlandığı” yönündeki haberlerle ilgili Adana Valiliği açıklama yayınladı.