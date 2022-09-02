Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

Tarihi Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra yeniden denizlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan 1952 İtalyan yapımı tarihi Paşabahçe Vapuru seferleri yeniden başladı. Kabataş - Adalar-Yalova hattında işleyen en büyük ve hızlı vapuru olan Paşabahçe yolcuların alkışlarıyla denize indi.

TEKNOFEST KARADENİZ'de unutulmaz anlar: ASELSAN'ın böcek İHA'sı kanatlandı ASELSAN, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ etkinliğinde 'mini/nano İHA' çalışmaları kapsamında geliştirdiği 'çırpan kanatlı mini insansız hava aracı kanat çırpma mekanizmasının' teknoloji gösterimini yaptı.

Ağlar denize atıldı! Balıkçılar bol palamut bekliyor Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte balıkçılar ağlarını denize attı. Böylelikle avlanma sezonu başladı. Balıkçılar, bu yıl palamuttan oldukça umutlu...