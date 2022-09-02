Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor, Meteoroloji tarih vererek açıkladı. Öte yandan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı öngörülüyor, işte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas'ta gelecek hafta yağış beklenmezken İstanbul'un 6 Eylül Salı günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Bugün kuvvetli sağanak yağış beklenen 3 il için de 'sarı' kodlu uyarı yapılırken, hafta sonu için İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den yeni hava raporu, il il açıkladı Dikkat kuvvetli geliyor Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Marmara'nın doğusu, İç Ege, Sinop hariç Batı Karadeniz Bölümü, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.