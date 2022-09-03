Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Geçmişten günümüze kadınların kendi-lerini daha iyi hissetmek için vazgeçemediği şeylerin başında makyaj geliyor. Kimi insan satın aldığı kozmetik ürününü çok seviyor, kimisi de kullanmaya kıyamıyor. Hâl böyle olunca birçok kişi makyaj malzemelerinin de bir kullanım süresi olduğunu göz ardı etmeyi tercih ediyor. Kısacası cildimizin olduğundan iyi gözükmesi-ni sağlamak için kozmetiğe dünyanın parasını verirken, bir yandan da tarihi geçen ürünleri kullanmayı sürdürerek cildimizi riske atıyoruz. Uzmanlar, tarihi geçmiş ya da uygun şartlarda saklanmayan kozmetik ürünleri kullanan kişilerin enfeksiyon kapabileceğini, ciltte kızarıklık ya da cilt bağlantılı rahatsızlıklar yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle göz ürünle-rinde son kullanma tarihine özellikle uyulması şart.

> Ürünleri tarihleri geçmeden bitirmeniz için öncelikle ne kadar sevseniz de ihtiyaç dışı makyaj malzemesi almamanız gerek. Yeni bir ürün almadan önce makyaj çekmecenizi düzenleyin ve eksikleriniz için bir liste oluşturun. İki tane benzer ürünün olması birinin son kullanma tarihi gelene kadar çekmecede unutulacağının garantisidir çünkü...

> Çekmecenizi düzenlerken her bir ürünün üzerinde yazan SKT (son kullanma tarihi) yazısına bakın ve yakın tarih-lileri ön plana alın. Kozmetik ürünlerin bir kısmında son kullanma tarihi bulunurken bir kısmında ise kapak açımı ibaresi yer alır. Kapak açımı ibaresi, ürünün kapağını açtıktan sonra kullanabileceğiniz süreyi yani ürün ömrünü ifade eder. Örneğin ambalaj üzerindeki “6M” yazısı kapak açımından sonra 6 ay boyunca kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir. Kozmetik ürünle-rin etki mekanizmasının sağlıklı çalışması ve vücudunuza zarar vermemesi için son kullanma tarih yönergelerine dikkat etmeniz gerek.

> Temizleyici, tonik ve kremlerinizin 1-2 yıl/ güneş koruyucunuzun açıldıktan sonra 1 yıl/ far ve allığınızın 1-2 yıl/ maskaranızın 10 ay/ rujunuzun 2 yıl/ kapatıcı gibi cilt ürünlerinizin ise 6-12 ay kullanım süresi vardır. Araştırmalara göre en uzun kullanılan ürünlerin başında ise göz farları geliyor. Normalde 1 ya da 2 yıl kullanma süresi belirtilen göz farları neredeyse 6 yıl kadar kullanılıyor. Son kullanma tarihleri yazmayan kozmetik ürünlerin ise bozuldukları dokusu ya da kokusundaki değişiklikten anlaşılabilir. Eğer satın aldığınızdan farklı rahatsız edici bir kokuya sahipse çöpe atmanızın vakti gelmiştir.

> Öte yandan kozmetik ürünlerin saklama şartları da ürünün ömrünü etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Ürünlerinizi, direkt güneş ışığından korumanız gerek. Ancak bu ürünü buzdolabında saklayın demek değildir. Bazı ürünlerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekiyor.

> Kozmetik ürünlerinizin de aynı cımbız, tırnak makası gibi kişisel olduğunu unutmayın. Her bir ürün kullanılmaya başladıktan sonra hava ile de temas ettikçe üzerinde bakteri toplamaya başlar. Makyaja başlamadan önce ellerinizi de yıkamanız gerekir. Çünkü bakterilerin varlığı kozmetik ürününüzün hızla bozulmasına sebep olur.

Doğru makyaj için yüz analizi şart Geçmişten günümüze kadınların vazgeçilmezi olan makyajı teknik bilmeden uygularsanız kötü bir sonuçla karşılaşmanız kaçınılmaz. Doğru bir makyaj için yüzünüzü tanımanız ve pratik yapmanız şart.

Makyaj yaparken bu hatalara dikkat! Birçok kadın neredeyse her gün makyaj yaparken bazı basit hatalar yapıyor. Bu hatalar cildinizi 10 yıl yaşlı gösterebilir.

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.