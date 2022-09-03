Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Çil, doğal cilt renginden birkaç ton daha koyu renge sahip olan küçük, çoğu zaman zararsız lekelerdir. Vücudun tüm yüzeyinde görülebilen çil sevimli bir etki oluştursa da sayıca artması rahatsızlığa sebep olabilir. Sanılanın aksine sadece güneş ışığı değil, sıcak hava da çil üretimini tetikliyor. Bu güneşli günlerde çillerinizin artmasını engellemek istiyorsanız, güneş kreminizi her 90 dakikada bir yenilemelisiniz. Öte yandan aşırı ısınmış bir cilt de pigment hücrelerini uyandıracaktır. Eğer cildinizde sıcaklık hissediyorsanız ihmal etmeden serinlemenin yollarını aramalısınız. İyi formüle edilmiş bir C vitamini serumu da çillerinizi kontrol altında tutmak için melanin hücrelerinin baskılanmasına yardımcı olacaktır.

İklim değişikliği cilt kanseri sebebi Uzmanlar, kavurucu yaz sıcaklıklarının melanom ve diğer ölümcül kanserlerin oranını artıracağı iddiasında bulundu.

Yüksek sıcaklıklar ölümcül cilt kanserinde artışa yol açtı Bilim insanlarından iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir uyarı geldi. Bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinden kaynaklanan yüksek yaz sıcaklıklarının melanom gibi potansiyel olarak ölümcül cilt kanseri vakalarında artışa yol açtı.