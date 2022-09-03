Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Fazla sıcak hava bebeğin aşırı terlemesine ve cilt döküntülerine sebebiyet verirken, fazla soğuk hava ise çeşitli hastalıklara davetiye çıkaracaktır. Bu sebeple birçok çocuk doktoru bebekli evde klima kullanılabileceğini ancak bazı şartlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bebeğin kaldığı odanın ideal sıcaklığı 21 ila 25 derece, nem oranı ise yüzde 50 civarında olmalıdır. Klima sürekli açılıp kapatılmamalı, oda sıcaklığı sabit tutulmalıdır. Ancak klima direkt bebeğe üflememelidir. Bebeğinizin üşüyüp üşümediğini ise burun ucu ve kollarından anlayabilirsiniz. En önemlisi ise klimanızın bakımını düzenli yaptırmalısınız. Çünkü bakteriler hava yolu ile hastalığa sebep olabilir.

Tüp bebek tedavisinde Avrupa'dan ilerideyiz Türkiye’deki yaklaşık 120 bin tüp bebek tedavisinin önemli bir bölümü yabancı hastalara uygulanıyor. Başarı oranı hastaya göre değişmekle birlikte yüzde 70’e kadar yükselebiliyor.