Türkiye Gazetesi

Van'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan adam saklandığı gizli bölmede yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'PKK Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. Şahsın ikametinde oluşturarak saklandığı gizli bölmeden çıkması dikkat çekti.

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