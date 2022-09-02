Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından 3 düzensiz göçmenin yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştığı tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan göçmenler bota alındı. İşlemlerinin ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yüzerek ülke değiştiren göçmenler yakalandı Meksika’dan ABD’ye yüzerek geçen 2 göçmen, sahilde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı.