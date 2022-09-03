Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI

Art Nouveau akımına tepki olarak 1920’li yıllarda doğan Art Deco stili klasik Amerikan mimarisinde önemli izler bırakıyor. Dünyada da gittikçe popülerleşen bir dekorasyon stilidir. Madem evlerimiz kişiliğimizden izler taşıyor o hâlde evlerimizde rahatlığı ya da şıklığı tercih etmek de bizlerin elindedir.

Beş yıldır Fransa’dan Amerika’ya kadar esen bu rüzgâr, şıklığı ve keskin detayları bir arada barındırıyor. Aynı zamanda sofistike bir tarz olan bu stilde; üçgenler, daireler, keskin çizgiler ve gotik detaylar simetriyle birlikte bir arada kullanılıyor.

Art Deco, modern ve lüks detaylar taşırken aynı zamanda da içinde maskülen ayrıntılar da barındırıyor. Soğuk ve pastel renkler, Art Deco da yoğun şekilde kullanılır. Siyah parlak lake, koyu renk maun – ceviz ahşap türleri, dokularda geometrik desenler, kumaşlarda deri ve kadife detaylar sıklıkla önde gelen detaylar arasındadır. Yüzeylerde ve aksesuarlarda parlak altın ve bronz detaylar hâkimdir.

KARAR VERMENİZ YETERLİ

Art Deco stilini belki ilk etapta modern bir eve uygulamak zor gelebilir. Oysaki bu görkemli tarzı sadece birkaç ufak detayla bile iç mekânlara taşımak mümkün. Eski tarz karmalarını, ahşap çıtaları, gold renkleri kullanarak modern bir mekânı kolayca Art Deko stiline dönüştürebilirsiniz. Kısacası bu radikal değişime karar vermeniz yeterli olacaktır.

Örneğin vintage mobilya karmaları, ‘glam’ yani parıltı eklentileri, evlerinizde yapacağınız koyu renkli mat – mermer ve granit – parlak yer döşeme karması işinizi kolaylaştırabilir. Hiç şüphesiz bu konudaki en büyük atılım ise süslü, ışıltılı sarkıt kristal lüks bir avize olacaktır.

Dekorasyonda genç odalarına dikkat Gençlerin odalarını dekore ederken o alanda ders çalışıp çalışmayacağını göz önünde bulundurmak gerek. Oda içerisindeki dikkat dağıtacak her obje çalışma verimini düşürecektir.

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Dekorasyonda maskülen rüzgarı! Hem modern hem de şık Dekorasyonun yükselen trendlerinden biri hâline gelen maskulen stil, minimal ve çağdaş çizgileriyle evinize bambaşka bir hava katabilir.