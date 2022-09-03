Türkiye Gazetesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Yılmaz, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç’a hizmetleri hakkında bilgiler aktardı.

Hükûmet, lojistik maliyetini azaltmak için kent tarımına yönelik yeni projeler hayata geçirmeyi planlıyor. Bu konuda şanslı olduklarını belirten Başkan Yılmaz, Balıkesir’in tarım, hayvancılık ve turizm potansiyeliyle 26 milyon nüfusa hitap ettiğini söyledi. Balıkesir’i “iki deniz bir şehir” diye tanıttıklarını hatırlatan Yılmaz, kırsal kalkınmaya öncelik verdiklerini kaydederek şunları ifade etti:

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla köylümüzü, üreticimizi destekliyoruz. Tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine yatırımlar yapıyoruz. Birçok projeye imza attık. Balıkesir’de 50 çeşit peynir üretiliyor. Zeytinyağı potansiyeli ortada. Üretimlerimiz doğal yöntemlerle yapılıyor. AK Parti döneminde Balıkesir’de 188 sulama göleti kuruldu. Havran Barajı, Bigadiç Adalı Barajı yeni bitti. Göletler kapalı sulama sistemine entegre edildi. DSİ proje hazırlarken biz de belediye olarak paydaş olduk. Üreten vatandaşlarımız adına masrafların bir kısmını üstlendik. Verim üçe katlandı. Çiftçi artık tarlasından yılda bir defa değil, üç defa ürün alıyor. Ürünü de para ediyor.Tersine göç başladı.

Sohbette Türkiye’ye örnek olacak bir sıfır atık projesinden bahseden Yılmaz, şunları söyledi: Üretici tohumlamadan sonra ilaçlama yapıyor. İnsanlar ilacın kutusunu tarlasının etrafına bırakıyordu. Tarlalar, yol kenarları, dikenli tellerin üstü, her yer poşet, atık doluydu. Bütün köylere on kişilik ekipler kurarak mıntıka yaptırdık. Köylere çöp konteynerleri koyduk. Kamyonlarımız haftanın iki günü atıkları topluyor. Bunun yanı sıra ‘Tarlada Sıfır Atık’ projesi başlattık. Tarladan 500 kilogram atık toplayan kadın çiftçilerimize bir adet Balıkesir Kuzusu hediye ediyoruz. Proje köyde tarlalarında çalışan kadınlarımızın çok ilgisini çekti. Proje sayesinde artık kimse zirai atıklarını tarlaya atmıyor, biriktiriyor.