Türkiye Gazetesi

Anne Hacire Akar’ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Bir grup annenin dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019’da HDP önünde başlattığı evlat nöbetinde 1096 gün geride kaldı. Annelerin isyanını tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da her geçen gün artarak 304’e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla üç yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 37 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Evlat nöbetindeki annelerden Kılıçdaroğlu’na 'Demirtaş' tepkisi Muş’ta 67 haftadır evlat nöbetinde olan anneler, cezaevindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istediği açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Evlat nöbetinde bin 40'ıncı gün! Evlatları olmadan geçen bayramlar ailelerin yüreklerini dağlıyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 40’ncı gününe girdi. Aileler, gözyaşları arasında evlatlarına çağrıda bulunarak bayramlarını kutladı.