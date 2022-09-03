Sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok kesiminde sağanak bekleniyor... Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sonbaharın gelmesi ile birlikte birkaç derece düşecek, bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2022 hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.
3 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
3 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritası
İL İL HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji tarih verdi Planı olanlar bu habere dikkat! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşmeye başlayacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı öngörülüyor, işte son gelişmeler...