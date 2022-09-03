Türkiye Gazetesi

Sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok kesiminde sağanak bekleniyor... Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sonbaharın gelmesi ile birlikte birkaç derece düşecek, bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2022 hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları yaklaşık bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında devam edecek.

3 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklıkları düşüyor, Meteoroloji tarih verdi Planı olanlar bu habere dikkat! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşmeye başlayacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı öngörülüyor, işte son gelişmeler...