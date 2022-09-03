Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Hınıs İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin, Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç olduğu öğrenildi.

AİLESİYLE YENİ ATANDIĞI İLÇEYE GİDİYORDU

Alınan bilgiye göre Erzurum’un Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (25) ailesiyle birlikte ilçeye giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Isparta'da yaşadığı öğrenilen Özge Kılıç Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Ailesiyle görev yerine giden genç öğretmen babasının kullandığı belirtilen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada genç öğretmenin babası ile bir bayan yaralandı. Yaralılar Şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

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